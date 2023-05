Um grupo de adeptos do Paris Saint-Germain deslocou-se esta quarta-feira à sede dos parisienses para protestar contra a atual situação do clube.

A direção do PSG foi a primeira a ser visada, com pedidos de demissão. Depois, foram os jogadores, com destaque para Lionel Messi.

Numa altura em que o internacional está suspenso pelo clube, devido à viagem à Arábia Saudita, os adeptos cantaram «Messi, filho da p***» durante alguns instantes.

Neymar e Marco Verratti também foram visados.

