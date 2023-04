O Paris Saint-Germain recebeu e venceu (3-1), de forma tranquila, o Lens, segundo classificado da Ligue 1, em jogo da 31.ª jornada da competição.

A noite foi de estreia para Vitinha e de história para Kylian Mbappé.

O internacional francês abriu o marcador aos 31 minutos (já o Lens estava reduzido a dez unidades, por expulsão de Abdul Samed, aos 19 minutos) e tornou-se no melhor marcador da história do clube no campeonato francês, com 139 golos. Além disso, é o primeiro futebolista desde o português Pedro Pauleta a marcar mais de 20 golos na Ligue 1 em quatro temporadas diferentes.

Pouco depois, aos 37 minutos, Vitinha – que havia combinado com Mbappé no 1-0 – estreou-se a marcar pelos parisienses, com um remate forte de meia distância. O passe foi de Nuno Mendes, ele que também foi titular, tal como Danilo.

Mas a festa não ficou completa sem o golo de Leo Messi, numa bela jogada que contou com uma assistência deliciosa de Mbappé, de calcanhar.

De penálti, Frankowski reduziu para o Lens à hora de jogo, antes de David Costa ser lançado no jogo.

Assim, o PSG segue na liderança do campeonato, com 72 pontos, mais nove do que o Lens.

Mais cedo, refira-se, o Rennes venceu na receção ao Reims, por 3-0.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)