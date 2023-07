Finalmente, boas notícias para Sergio Rico. O guarda-redes espanhol do Paris Saint-Germain deixou os cuidados intensivos nesta quarta-feira.

Recorde-se que Rico foi vítima de um acidente quando andava a cavalo, no dia 28 de maio, e desde então seguia internado nos cuidados intensivos de um hospital em Sevilha, com diagnóstico reservado.

Foi a esposa do guardião do PSG a informar sobre as melhorias do marido, para quem não há ainda data prevista para alta hospitalar, mas que já pode estar acompanhado por familiares durante 24 horas.