Pauleta: «Vitinha lembra-me Iniesta… é um fenómeno»
Ex-internacional português deixa rasgados elogios ao médio e destaca também a qualidade de Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos
Pauleta, antiga lenda do PSG, deixou na passada quarta-feira rasgados elogios a Vitinha. O ex-internacional português considerou o médio do clube parisiense, a par de Pedri, o melhor do mundo.
«É um prazer enorme ver jogadores com esta qualidade. Se é o melhor médio do mundo? Tem um nível altíssimo, tal como o Pedri, do Barça. Fazem-me lembrar o Iniesta», começou por dizer, na RMC Sport.
«O Vitinha não perde a bola, está sempre bem posicionado. Sabe fazer tudo com a bola. Não comete erros e não falha um passe. Tem a confiança do clube. É um fenómeno», sublinhou o ex-avançado.
Pauleta não se ficou por Vitinha e estendeu os elogios aos restantes portugueses que integram o plantel do PSG.
«Nuno Mendes? Não é normal um defesa ter aquela técnica! O João Neves, com a idade que tem [21 anos], também não é normal ter tanta qualidade e confiança. É um deleite. É bom para Portugal e para o PSG», acrescentou.
«O Gonçalo Ramos é um avançado que joga mais fixo na área, e não é assim que o PSG joga. Mas em cada minuto que joga, aproveita para ajudar a equipa», concluiu, reconhecendo as dificuldades de adaptação do jovem português neste início de temporada.