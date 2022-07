Os jogadores internacionais do Paris Saint-Germain regressaram nesta terça-feira aos trabalhos, no dia em que foi oficializada a saída de Pochettino e a chegada de Gaultier.

O clube parisiense, campeão francês na época passada, aproveitou para mostrar as primeiras imagens de Vitinha com as cores do clube.

O médio internacional português contratado ao FC Porto trabalhou no centro de treinos do PSG junto a Messi, entre outros jogadores.

