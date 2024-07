A Argentina somou este sábado a primeira vitória no torneio olímpico, depois da enorme polémica diante de Marrocos, batendo o Iraque por 3-1 em jogo do Grupo B. Entretanto, a Espanha já garantiu a qualificação para os quartos de final ao somar o segundo triunfo no Grupo C, desta vez, diante da República Dominicana (3-1).

Começamos pela Argentina que, com Nico Otamendi a liderar a defesa, ainda apanhou um susto diante dos iraquianos. A seleção alviceleste adiantou-se no marcador, aos 13 minutos, com Julian Alvarez a servir Almada, mas depois permitiu o empate mesmo em cima do intervalo, com Tahseen a surpreender Gerónimo Rulli.

Sob o risco de ficar, desde já, afastada da competição, a Argentina acelerou na segunda parte e acabou por recuperar a vantagem, aos 62 minutos, com um golo de Gondou. Uma vitória depois confirmada por Equi Fernández, aos 85, com mais uma assistência de Julian Álvarez.

Com esta vitória, a Argentina passa a contar com os mesmo três pontos do que o Iraque e vai decidir a qualificação, na última ronda, diante da Ucrânia que, nesta altura, está a defrontar Marrocos.

Espanha vence contra dez e já está nos «quartos»

Vida mais fácil para a Espanha que, com dois golos de dois campeões da Europa, bateu a República Dominicana, também por 3-1, e já garantiu um lugar na fase a eliminar.

Fermín López abriu o marcador, aos 24 minutos, mas os dominicanos ainda empataram, aos 38, com um golo de Oca, antes dos dominicanos ficarem reduzidos a dez, por agressão de Azcona, na sequência de uma reação intempestiva a uma falta.

Em vantagem numérica, a Espanha partiu para um triunfo tranquilo na segunda parte, carimbado com golos de Baena (55m) e Miguel Gutiérrez (70m).

Depois de já ter vencido o Uzbequistão por 2-1, a Espanha passa a contar seis pontos e, desta forma, já garantiu a presença nos quartos de final.