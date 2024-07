Está concluída a fase de grupos do torneio olímpico de futebol, com os Estados Unidos, Japão, Paraguai e França a juntarem-se a Marrocos, Espanha, Egito e Argentina nos quartos de final.

As contas dos Grupos B e C já tinham ficado definidas esta tarde, agora foi a vez de clarificar as contas do Grupo A e D.

No Grupo A, a França assumiu a condição de favorito e somou o terceiro triunfo em outros tantos jogos, batendo a Nova Zelândia com um categórico 3-0, com golos de Mateta (19m), Doue (71m) e Kalimuendo (74m), para somar um máximo de nove pontos.

Uma vitória que permitiu à seleção gaulesa vencer o grupo e marcar encontro com a Argentina nos quartos de final. A vitória da França também permitiu ao Estados Unidos destacarem-se no segundo lugar, com uma vitória sobre a Guiné-Conacry, também por 3-0, com golos Mihailovic (14m) e Paredes (31 e 75m). Nos quartos de final, a seleção norte-americana irá defrontar Marrocos que, no Grupo B, destacou-se à frente da Argentina.

No grupo D, o Japão também somou o máximo de 9 pontos, somando agora a terceira vitória consecutiva ao bater Israel por 1-0, com um golo solitário de Hosoya, marcado já em tempo de compensação. A seleção nipónica vai agora ter pela frente a Espanha que, esta terça-feira, foi derrotada pelo Egito já depois de ter garantido a qualificação para os quartos de final.

No segundo lugar deste grupo ficou o Paraguai que bateu o Mali, também por 1-0, com Fernandez a abrir o marcador logo aos 5 minutos. Com o segundo lugar no Grupo D, o Paraguai vai defrontar o Egito na fase a eliminar.

Os jogos dos quartos de final estão todos marcados para a próxima sexta-feira.

Jogos dos quartos de final (2 de agosto)

Marrocos-EUA, 14h00

Japão-Espanha, 16h00

Egito-Paraguai, 18h00

França-Argentina, 20h00

Fase de grupos após a terceira jornada

GRUPO A

Nova Zelândia-França, 0-3

EUA-Guiné Conacry, 3-0

Classificação: França, 9 pontos; EUA, 6; Nova Zelândia, 3; Guiné-Conacry, 0.

GRUPO B

Marrocos-Iraque, 3-0

Ucrânia-Argentina, 0-2

Classificação: Marrocos e Argentina, 6 pontos; Ucrânia e Iraque, 3.

GRUPO C

Rep. Dominicana-Uzbequistão, 1-1

Espanha-Egito, 1-2

Classificação: Egito, 7 pontos; Espanha, 6; Rep. Dominicana, 2; Uzbequistão, 1.

GRUPO D

Israel-Japão, 0-1

Paraguai-Mali, 1-0

Classificação: Japão, 9 pontos; Paraguai, 6; Mali e Israel, 1.