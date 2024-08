O ciclista Iúri Leitão, o primeiro português a conquistar duas medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos, e a judoca Patrícia Sampaio, responsável por abrir o medalheiro, serão os porta-estandartes de Portugal na Cerimónia de Encerramento.

Ouro olímpico no madison, ao lado de Rui Oliveira, e vice-campeão olímpico no omnium, o vianense de 26 anos era a escolha óbvia para levar a bandeira de Portugal no momento que encerra os Jogos Olímpicos Paris2024, mas o pistard irá ter também a companhia de Patrícia Sampaio, bronze nos -78 kg.

O duo medalhado, confirmado em conferência de imprensa pelo chefe de Missão, Marco Alves, tomará o testemunho de Fernando Pimenta e Ana Cabecinha, porta-estandartes na Cerimónia de Abertura.

«É um orgulho enorme. Eu quando vi a Cerimónia de Abertura fiquei muito contente e acho que fomos muito bem representados, mas nunca sonhei sequer que pudesse vir a ser eu o porta-estandarte da Cerimónia de Encerramento», reconheceu o novo campeão olímpico à agência Lusa.

Leitão descreve a distinção como «uma honra indescritível». «Estou extremamente satisfeito por ter sido convidado a levar o estandarte de Portugal», completou.

Portugal segue a tradição recente, iniciada em Pequim2008 com Vanessa Fernandes, medalha de prata no triatlo, de entregar a responsabilidade a um medalhado, seguindo-se o canoísta Fernando Pimenta em Londres2012, Telma Monteiro no Rio2016 e do campeão olímpico do triplo salto Pedro Pichardo em Tóquio2020.

Antes, já Fernanda Ribeiro tinha tido a honra de, enquanto campeã olímpica, carregar a bandeira no fecho do evento, em Atlanta1996, onde ganhou os 10.000 metros, e Carlos Lopes levou o estandarte em Montreal1976, quando estava a oito anos de conquistar o primeiro ouro português, em Los Angeles1984.

A missão portuguesa, de 73 atletas, conquistou quatro medalhas em Paris2024: ouro no madison, por Rui Oliveira e Iúri Leitão, prata também no omnium, ambas no ciclismo de pista, a prata de Pichardo no triplo salto e o bronze de Patrícia Sampaio no judo.

A Cerimónia de Encerramento está marcada para as 21h00 em Paris (20h00 em Lisboa).