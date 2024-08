O primeiro medalhado olímpico de Cabo Verde, o pugilista David de Pina, teve de interromper a preparação para Paris2024, durante dois meses, para trabalhar na construção civil em Portugal, segundo revelou este sábado o seu treinador à agência Lusa.

«Foi trabalhar dois meses para as obras para ter dinheiro para casa, para a família, para poder comer», disse Bruno Carvalho, menos de 24 horas após Pina se ter qualificado para as meias-finais da categoria de -51 kg do torneio masculino de boxe.

No boxe, ambos os semifinalistas asseguram uma medalha de bronze, o que, no caso de David de Pina, constitui a primeira medalha da história de Cabo Verde em Jogos Olímpicos.

O pugilista já tinha participado em Tóquio2020 através de um wild card, mas conseguiu a qualificação direta para Paris2024 «na última qualificação mundial, em Banguecoque», depois de «largar tudo» para se preparar com o seu treinador, em Odivelas.

O processo incluiu «13 saídas internacionais», até ao momento em que «o dinheiro acabou».

«Ele tem uma bolsa de solidariedade olímpica de 750 dólares [688 euros] por mês, o que é muito pouco. Também tem família, uma mulher e dois filhos. Houve uma altura em que disse que tinha de parar para ir trabalhar», explicou o treinador do Privilégio Boxing Club de Odivelas, desabafando: «Isto é tudo muito engraçado, mas ninguém suporta nada nem ninguém até conseguir o resultado. Ele fez um esforço brutal e foi recompensado».

Bruno Carvalho e David de Pina conheceram-se quando o atleta cabo-verdiano obteve o wild card para Tóquio2020 e estagiou «em vários clubes de Lisboa» para se preparar para o desafio.

Nesse percurso, «ficou fascinado» com a metodologia do atual técnico e, assim que foi eliminado em Tóquio, pediu-lhe para fazer uma carta no sentido de obter um visto para treinar para Paris2024 em Portugal.

«Largou a sua vida toda em Cabo Verde e veio trabalhar para o nosso clube. Foram três anos de muito trabalho, mas isto era impossível sem o talento dele, que é descomunal», destacou Bruno Carvalho.

O foco do pugilista, no entanto, nunca esteve em questão. «Sempre disse que vinha para aqui com a missão de conseguir uma medalha», acrescentou o técnico.

Desde a chegada a Lisboa, a evolução de David de Pina também foi notória e o trabalho desenvolvido tornou-o num «atleta com um estilo de boxe universal». «Faltava-lhe técnica, especialização na parte estratégica, ter ferramentas para lidar com outros estilos de adversários. Isto foi o culminar de três anos de muito trabalho, mas era impossível sem o talento dele», insistiu Bruno Carvalho.

O trabalho do treinador, de resto, foi reconhecido pelo seu pupilo instantes após derrotar o zambiano Patrick Chinyemba, nos quartos de final, triunfo que garantiu pelo menos o bronze.

«Ele [Bruno Carvalho] é o engenheiro de todas as minhas lutas. Não dormia, todas as noites estudava o jogo. Eu apenas faço o que ele me diz para fazer», revelou David de Pina à Associated Press, instantes após o triunfo nos quartos de final.

O elogio foi retribuído por Bruno Carvalho durante a conversa que manteve com a agência Lusa. «Espero que a vida dele mude porque, se alguém o merece, é este menino. É um menino de ouro».

A convicção do técnico, de resto, assenta na dedicação de David de Pina, que momentos após escrever uma página na história do desporto cabo-verdiano já estava «na sauna a perder peso» para assegurar a pesagem para o combate das meias-finais.

«É uma loucura! Só um atleta com uma capacidade mental top é que consegue, após um combate, ainda tirar peso sem comer. É uma loucura! Uma loucura ao alcance de poucos», exultou o treinador.

Nas meias-finais, no domingo, a partir das 16h50 locais (15h50 em Lisboa), David de Pina vai enfrentar o usbeque Hasanboy Dumatov, nada menos que o atual campeão mundial e medalha de ouro no Rio2016, mas a estratégia está a ser planeada «passo a passo» e «combate a combate».

Por isso, David de Pina e Bruno Carvalho não descartam qualquer cenário. «Viemos aqui para conquistar e vamos tentar executar o melhor plano para conseguirmos ainda mais. Viemos para vencer e esse é o objetivo: vencer o próximo combate. Passo a passo», apontou o treinador.

David Pina assegurou na sexta-feira a primeira medalha de sempre de Cabo Verde em Jogos Olímpicos, ao qualificar-se para as meias-finais da competição de -51 kg de pugilismo em Paris2024.

O pugilista natural de Santa Cruz, de 27 anos, qualificou-se para as meias-finais, que nesta modalidade atribuem pelo menos a medalha de bronze, ao derrotar o zambiano Patrick Chinyemba, por decisão unânime.

O porta-estandarte de Cabo Verde na cerimónia de abertura de Paris2024 já garantiu a terceira medalha da África lusófona, depois dos dois metais da moçambicana Maria Mutola, campeã nos 800 metros em Sydney2000 e bronze em Atlanta1996.