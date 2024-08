Simone Biles arrecadou este sábado a terceira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Paris2024. Depois das vitórias na ginástica artística, individual e por equipas, a ginasta norte-americana venceu agora também o concurso de saltos, batendo, na final, a brasileira Rebeca Andrade, que tinha conquistado o título em Tóquio2020.

Cresce, assim, a lenda em redor da espetacular ginasta norte-americana que este sábado brilhou com dois saltos sensacionais que lhe permitiram somar a terceira medalha de ouro da semana, a sétima na carreira, juntando as quatro que tinha conquista no Rio de Janeiro em 2016.

Simone Biles contou com uma adversária de peso, uma vez que a brasileira Rebeca Andrade chegou a esta final como campeã do mundo nos saltos, além da vitória nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, neste caso, sem a presença de Biles. Foi a terceira medalha de prata para Andrade que, nesta edição, ficou sempre atrás da adversária norte-americana.

No concurso de saltos, Simome Biles arrecadou 15,300 pontos, enquanto Rebeca Andrade ficou-se pelos 14,966, enquanto Jade Carey, também dos Estados Unidos, completou o pódio com 14,466 pontos.

Veja os saltos sensacionais de Simone Biles: