Luís Costa foi desclassificado dos Jogos Paralímpicos Paris2024 devido a um caso de doping, sendo que perde assim a medalha de bronze conquistada no contrarrelógio de ciclismo de estrada na classe H5.

Em comunicado, o Comité Paralímpico Internacional (IPC) indicou que o caso vai ser encaminhado para a União Ciclista Internacional (UCI), quanto à aplicação de eventuais sanções.

«Como resultado da sua violação, os resultados do atleta obtidos nos Jogos Paralímpicos Paris2024 são anulados, juntamente com todas as consequências resultantes, incluindo a perda de quaisquer medalhas, pontos e prémios», pode ler-se.

O atleta acusou positivo a um controlo realizado durante os Jogos Paralímpicos, tendo acusado o consumo de clortalidona. Assim sendo, a medalha de bronze passa para as mãos de Qiangli Liu (China).