Susana Santos terminou este domingo no 57.º lugar a maratona feminina dos Jogos Olímpicos Paris2024, última prova do programa do atletismo que terminou com um noco recorde olímpico.

Susana Santos cumpriu a prova em 2:35.57 horas, acabando a mais de 13 minutos da vencedora, a neerlandesa Sifan Hassan, que estabeleceu novo um recorde olímpico com o tempo de 2:22.55.

Na maratona feminina, Portugal já conquistou duas medalhas, ambas por intermédio de Rosa Mota, que se sagrou campeã olímpica em 1988, em Seul, depois de em 1984 ter arrebatado o bronze, em Los Angeles.

Uma prova longa e desgastante, com muito calor em Paris, a consagrar a atleta neerlandesa Sifan Hassan que juntou a medalha da maratona às que já tinha conquistados nas provas de 5.000 (ouro) e 10.000 metros (bronze).

Sifan Hassan cumpriu a prova em 2:22.55 horas, um novo recorde olímpico, superando a etíope Tigst Assefa, medalha de prata, por três segundos, e a queniana Hellen Obiri, terceira, a 15.

A maratona feminina fechou as provas de atletismo dos Jogos Olímpicos Paris2024, que terminam este domingo.

O final da maratona: