O governo da Polinésia Francesa cancelou todos os testes em Teahupo'o, local previsto para a competição de surf nos Jogos Olímpicos de Paris2024, depois de uma barcaça danificar um recife de coral.

A informação foi avançada pela Federação Internacional de Surf (ISA), explicando que o incidente aconteceu na última sexta-feira, levando o governo local a parar os testes para o evento e a optar por «avaliar todas as opções possíveis».

A antiga torre destinada aos juízes não cumpria os preceitos legais, razão pela qual o governo local e a organização de Paris2024 terem avançado para a construção de uma nova estrutura nas águas de Teahupo'o.

A ISA lembrou em comunicado, que desde o início da proposta para que o surf tivesse lugar na Polinésia francesa, existiu da parte do organismo «a prioridade de proteção do ambiente natural existente».

Por esse motivo, a Federação saudou também a decisão do governo em «interromper os testes», intensificando a consulta de opções.

A competição de surf em Paris2024 deveria decorrer em Teahupo'o, entre 27 e 30 de julho.

ISA Statement on the judges’ tower at Teahupo’o (Tahiti) pic.twitter.com/d01bBb14QU