França está em alerta máximo a poucas horas da abertura dos Jogos Olímpicos depois de vários atos de alegada sabotagem terem afetado as linhas Atlantique, Nord e Est do comboio de alta velocidade (TGV). A companhia ferroviária francesa fala em vários incêndios provocados durante a noite, classificando o ato como um ataque massivo.

«Vários atos maliciosos simultâneos» afetaram as linhas TGV Atlantique, Nord e Est, foram ateados fogos criminosos que danificaram» estruturas das linhas de alta velocidade, explicou o grupo ferroviário num comunicado de imprensa.

Como consequência, a circulação dos comboios de alta velocidade (TGV) nestes três eixos está com muitas «perturbações».

«Estamos a desviar alguns comboios para linhas convencionais, mas teremos de eliminar um grande número deles», indica a companhia ferroviária francesa (SNCF).

A linha sudeste do TGV, no entanto, «não está a ser afetada», esclareceu o grupo.

O grupo indica que as equipas da SNCF Réseau «já estão no local para fazer o diagnóstico e iniciar as reparações», mas advertem que a «situação deverá durar pelo menos todo o fim de semana enquanto decorrem as intervenções.

Este ataque ocorre poucas horas antes da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, quando muitas pessoas pretendem deslocarem-se para a capital.

«Todos os clientes serão informados por SMS sobre o funcionamento dos seus comboios», disse o grupo à agência de notícias France Press.

A empresa aconselha «todos os viajantes a adiarem a viagem e a não se deslocarem à estação», especificando no seu comunicado que todos os bilhetes podem ser trocados e reembolsados.