Onze atletas portugueses vão estar em ação ao longo deste domingo nos Jogos Olímpicos Paris2024.

Desde a natação, passando pelo ténis e ténis de mesa, indo à equitação e ao ciclismo, vamos ter uma manhã agitada.

Pela tarde podemos também contar ginástica artística, surf e natação.

Os portugueses em ação neste domingo:

11:43 (10:43) João Costa Natação (100 metros costas – eliminatórias)

12:00 (11:00) Nuno Borges Ténis (primeira ronda singulares, terceiro jogo court 13)

12:15 (11:15) Fu Yu Ténis de mesa (ronda de 64 do torneio individual)

13:22 (12:22) Manuel Grave Equestre (concurso completo – cross country)

14:10 (13:10) Raquel Queirós Ciclismo (cross country)

14:45 (13:45) Nuno Borges/Francisco Cabral Ténis (primeira ronda em pares, sexto jogo do court 14)

14:50 (13:50) Filipa Martins Ginástica artística (qualificação)

19:00 (18:00) Yolanda Hopkins Surf (segunda ronda) b) c)

19:00 (18:00) Teresa Bonvalot Surf (segunda ronda) b) c) d)

21:32 (20:32) João Costa Natação (100 metros costas – meias-finais) a)

22:00 (21:00) Tiago Apolónia Ténis de mesa (ronda de 64 do torneio individual)

a) Caso se qualifique.

b) Horário de participação ainda a definir.

c) Provas de surf disputam-se no Taiti (menos 12 horas do que em Paris)

d) Caso não avance diretamente para a segunda ronda