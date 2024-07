Teresa Bonvalot juntou-se na última madrugada a Yolanda Hopkins na repescagem da prova de surf feminino dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao terminar também em terceiro na oitava bateria da primeira ronda, em Teahupo’o, na Polinésia Francesa.

Teresa Bonvalot, de 24 anos, somou 10,34 pontos (duas ondas avaliadas em 5,17), que foram insuficientes face aos resultados da norte-americana Carissa Moore, campeã olímpica e cinco vezes campeã do mundo, que assegurou a passagem à terceira eliminatória, com 16,5 (9 e 7,5).

A japonesa Shino Matsuda terminou no segundo lugar do heat, com 11,16 (8,33 e 2,83), pelo que também vai disputar a segunda ronda, de repescagem, no domingo, a partir das 18:00 (horas em Lisboa).

Antes de Teresa Bonvalot, que foi nona em Tóquio2020, na estreia olímpica da modalidade, Yolanda Hopkins também já tinha caído na repescagem, logo na primeira bateria da competição feminina.

Yolanda Hopkins, de 26 anos, que foi quinta nos últimos Jogos Olímpicos, somou sete pontos (4,5 e 2,5) e ficou atrás da sul-africana Sarah Baum, que totalizou 8,47 pontos, e da norte-americana Caroline Marks, atual campeã do mundo, que, ao somar 17,93 pontos, avançou para a terceira ronda.

A competição feminina de surf está calendarizada até quarta-feira, em Teahupo’o, na Polinésia Francesa, a mais de 15 mil quilómetros da capital francesa.