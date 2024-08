Trinity Rodman, filha de Dennis Rodman, antigo excêntrico basquetebolista dos Chicago Bulls, foi determinante, este sábado, na qualificação da seleção dos Estados Unidos para as meias-finais do torneio de futebol olímpico feminino, ao marcar o golo, já no prolongamento, que ditou a derrota do Japão (0-1).

Um golo de ouro depois de um nulo que se manteve intato, no Parque dos Príncipes, ao longo dos 90 minutos regulamentares. A jovem jogadora de 22 anos, que tem uma relação distante com o pai, marcou golo decisivo em tempo de compensação, no final da primeira parte do prolongamento, aos 105+2 minutos, com um remate cruzado, com o pé esquerdo.

Foi o terceiro golo de Trinity Rodman, que joga na equipa do Washington Spirit, no torneio olímpico.

A seleção norte-americana continua, assim, na luta pelas medalhas, depois de já ter conquistado o ouro em 1996, 2004, 2008 e 2012, além da prata conquista em 2000 e o bronze em 2020.

Nas meias-finais, as norte-americanas vão discutir um lugar na grande final com o vizinho Canadá, atual campeão olímpico, ou Alemanha, que se defrontam ainda este sábado, a partir das 18h00.

Veja o golo decisivo de Trinity Rodman: