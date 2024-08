Armand Duplantis já é um dos destaques dos Jogos Olímpicos Paris2024, depois de ter batido o próprio recorde no salto com vara, elevando a fasquia até aos 6,25 metros, mais um centímetro da marca anterior que já era dele.

De recorde em recorde, o atleta sueco tem vindo a transformar-se numa lenda do atletismo, numa modalidade que começou a praticar, em casa, praticamente desde que começou a andar, uma vez que o pai, Greg Duplantis, também praticou a mesma modalidade, embora com números bem mais modestos do que o filho, com um recorde máximo de 5,80 metros.

Armand seguiu as pisadas do pai e acabou por superá-lo. Esta quarta-feira, o saltador sueco publicou um vídeo em que aparece, ainda criança, a dar os primeiros passos no salto com vara.

Ainda não dava para elevar-se e chegar ao colchão, mas já era bem evidente a entrega e a persistência do futuro bicampeão olímpico.

Ora veja: