Parte do mundo parou na manhã deste domingo para assistir à estreia d ginasta norte-americana Simone Biles, tetracampeã olímpica, nos Jogos Olímpicos Paris2024, num regresso ao maior palco do desporto mundial.

A super ginasta, de 27 anos, considerada um lenda do desporto, iniciou as qualificações na Arena Bercy com exercícios na trave olímpica, seguindo-se a execução no solo, com um desempenho acompanhado por ilustres figuras dos Estados Unidos.

Entre o público, Biles contou com o apoio dos atores Tom Cruise e Jessica Chastain, mas também dos músicos Ariana Grande e Snoop Dogg ou da editora-chefe da edição norte-americana da revista Vogue.

A ginasta texana, que distribuiu acenos e sorrisos, iniciou os seus exercícios na trave ao som de uma mistura da música «Lose Control», de Teddy Swims, e executou uma difícil série acrobática, que lhe valeu 14,733 pontos, a melhor pontuação entre as quatro norte-americanas.

Biles chegou a Paris como o rosto do movimento olímpico dos Estados Unidos, mas também dos próprios Jogos, depois do que aconteceu em Tóquio2020, quando a ginasta cedeu a questões de saúde mental e trouxe a debate o tema.

A ginasta abdicou de algumas provas, apesar de ainda ter sido bronze na trave olímpica e prata por equipas, e o seu grande regresso à competição aconteceu no Mundial2023, em Antuérpia, onde somou mais cinco medalhas, quatro das quais de ouro.

Em Paris2024, Biles pretende dar nome a um novo exercício nas barras assimétricas, aquele que é considerado o aparelho em que a ginasta tem menor sucesso, com apenas uma das suas 37 medalhas em Jogos Olímpicos e campeonatos do mundo.

A competição de ginástica tem previsto o concurso final por equipas na terça-feira, o geral individual (all around) na quinta-feira, e as finais por aparelhos no sábado, domingo e segunda-feira (05 de agosto).

