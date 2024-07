Novak Djokovic venceu Rafa Nadal pela 31.ª vez na história dos duelos entre as duas lendas do ténis e segue para a terceira ronda do torneio olímpico de ténis. O tenista sérvio entrou no jogo de forma demolidora e venceu o primeiro set por 6-1 e esteve a vencer o segundo por 4-0. O espanhol ainda recuperou para 4-4, mas já não teve forças para contrariar o sérvio que fechou a contenda com um ás.

Um grande jogo entre dois dos maiores nomes da história do ténis que, à partida, poderão ter-se defrontado pela última vez. Rafa Nadal que, aos 38 anos, é o jogador mais velho do torneio, já tinha vencido o sérvio por 29 vezes, três das quais nas três finais em que defrontou o sérvio em Roland Garros (2012, 2014 e 2020), enquanto Novak Djokovic, com menos um ano, chegou esta segunda-feira às 31 vitórias sobre o espanhol.

No piso de terra batida de Roland Garros, com os dois jogadores vestidos de vermelho, a representar as cores dos respetivos países, desta vez foi o sérvio que levou a melhor, desde logo com uma entrada demolidora no jogo, vencendo o primeiro set por 6-1, com total superioridade sobre o espanhol, campeão olímpico em 2016, em todos os capítulos.

O tenista sérvio voltou a entrar muito forte no segundo set e, num ápice, chegou aos 4-0, dando a ideia de que o jogo ia ser um passeio. No entanto, Rafa Nadal, apesar das limitações físicas, puxou pelo brio e ainda ofereceu boa réplica, com boa parte do público a seu favor, a recuperar de forma estóica até aos 4-0, colocando dúvidas ao adversário.

Djokovic, que chegou a ouvir assobios das bancadas, acabou por recuperar a iniciativa e venceu os últimos dois jogos, fechando o matchpoint com um ás ao fim de 1h43 minutos.

O tenista sérvio segue, assim, para a terceira ronda, naquele que pode ter sido o último jogo de Nadal em Roland Garros, onde venceu por um imbatível recorde de 14 vezes o torneio francês do Grand Slam.

O sérvio, que persegue o primeiro título olímpico em singulares, vai defrontar na próxima ronda, os oitavos de final, o vencedor do embate entre o italiano Matteo Arnaldi, 45.º ATP, e o alemão Dominik Koepfer, 70.º.

Por seu lado, Rafael Nadal continua na competição de pares, na qual faz dupla com Carlos Alcaraz.