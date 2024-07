Inesperado. Francisco Cabral vai ter a oportunidade de competir no quadro de singulares dos Jogos Olímpicos de Paris2024, tendo sido repescado depois da desistência do australiano Alex De Minaur. O tenista português junta-se, assim, a Nuno Borges no quadro de singulares e, os dois juntos, vão depois também jogar em pares.

Falta agora conhecer o adversário de Francisco Cabral que só vai ser divulgado ao final da manhã, depois de Rafa Nadal decidir se vai participar no quadro de singulares. Caso o tenista espanhol decida jogar, Cabral entrará diretamente para o quadro e irá defrontar o adversário que estava destinado a Minaur, neste caso, o alemão Jan Lennard Struff.

O tenista portuense, que teve o 862.º lugar como sua melhor posição na hierarquia de singulares, não joga em singulares desde março de 2022, quando perdeu na primeira ronda de qualificação para o challenger de Oeiras.

Depois deste primeiro jogo, o tenista de 27 anos junta-se a Nuno Borges para o primeiro jogo de pares, numa partida que está prevista para perto das 14h00.