A Argentina de Nico Otamendi bateu esta quarta-feira a Ucrânia por 2-0 e, desta forma, acompanha Marrocos, no Grupo B, para os quartos de final do torneio olímpico. Isto num dia em que o Egito bateu a Espanha, já apurada, e acabou por vencer o Grupo C.

Depois da polémica derrota com Marrocos, logo a abrir o torneio, a Argentina acabou por garantir a qualificação para a fase a eliminar de forma tranquila, com duas vitórias, primeiro diante do Iraque e, já esta quarta-feira, frente à Ucrânia.

Depois de uma primeira parte sem golos, Thiago Almada, a passe de Facundo Medina, abriu o marcador no início da segunda parte, enquanto Echeverri, com nova assistência de Medina, confirmou o triunfo da alviceleste já em tempo de compensação.

Com esta segunda vitória, Argentina soma seis pontos, os mesmo que Marrocos que, nesta última ronda, bateu o Iraque com golos marcados na primeira parte por Richardson (19m), Rahimi (28m) e Ezzalzouli (36m).

Nos quartos de final, a Argentina vai defrontar o vencedor do Grupo A que, nesta altura, é liderado pela França.

Entretanto, no Grupo C, o Egito bateu a Espanha por 2-1 e saltou para o primeiro lugar do grupo, enquanto República Dominicana e Uzbequistão despediram-se do torneio com um empate 1-1.

Neste grupo, a Espanha partiu para a última ronda já qualificada, mas acabou por ser ultrapassada pelos pequenos faraós no topo da classificação. O Egito adiantou-se no marcador com dois golos de Adel (40 e 62m) e a Espanha não conseguiu melhor do que reduzir a diferença, por Omorodion (90m).

Com este resultado, o Egito termina no topo do grupo C, com 7 pontos, mais um do que a Espanha. República Dominicana somou dois pontos e o Uzbequistão apenas um.

Fase de grupos (última jornada)

GRUPO A

Nova Zelândia-França, 18h00

EUA-Guiné Conacry, 18h00

Classificação: França, 6 pontos; EUA e Nova Zelândia, 3; Guiné-Conacry, 0.

GRUPO B

Marrocos-Iraque, 3-0

Ucrânia-Argentina, 0-2

Classificação: Marrocos e Argentina, 6 pontos; Ucrânia e Iraque, 3.

GRUPO C

Rep. Dominicana-Uzbequistão, 1-1

Espanha-Egito, 1-2

Classificação: Egito, 7 pontos; Espanha, 6; Rep. Dominicana, 2; Uzbequistão, 1.

GRUPO D

Israel-Japão, 20h00

Paraguai-Mali, 20h00

Classificação: Japão, 6 pontos; Paraguai, 3; Mali e Israel, 1.