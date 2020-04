O Estado de Emergência foi renovado na manhã desta quinta-feira, na Assembleia da República, por mais quinze dias.

Na véspera o Governo tinha dado parecer favorável à renovação do Estado de Emergência, e depois o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou o decreto para votação na Assembleia da República, que agora o aprovou.

O prolongamento do Estado de Emergência foi aprovado com os votos de PS, PSD, CDS e BE. Os deputados do PCP e de «Os Verdes» optaram pela abstenção, tal como André Ventura, do Chega, e Joacine Katar Moreira, deputada não inscrita.

João Cotrim Figueiredo, deputado da Iniciativa Liberal, votou contra.

O novo período do Estado de Emergência entra em vigor à meia-noite, e tem a duração de quinze dias.