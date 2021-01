O Nápoles, de Mário Rui, venceu este domingo na visita à Udinese, 1-2, em encontro da 17.ª jornada da Serie A.

Insigne abriu o marcador aos 15 minutos, de grande penalidade, mas Kevin Lasagna fez o empate aos 27 minutos. O jogador português entrou ao intervalo e foi ele que fez a assistência para Bakayoko fazer o 1-2 aos 90.

Com esta vitória, o Nápoles ocupa o 5.º lugar, com 31 pontos.

Noutra partida da tarde, o Parma, de Bruno Alves, que foi titular, perdeu na receção à Lazio, por 2-0.

Luis Alberto, aos 55 minutos, e Felipe Caicedo, ex-Sporting, aos 67 minutos, fizeram os golos do encontro.

Com este resultado, a Lazio ocupa o oitavo lugar na tabela, com 28 pontos. O Parma é penúltimo com 12.

O Hellas Verona, de Miguel Veloso, que não jogou, venceu por 2-1 o Crotone, de Pedro Pereira, que entrou na segunda parte e assistiu para o golo de Junior Messias, aos 55 minutos.

Kalinic, aos 16 minutos, e Dimarco, aos 25, fizeram os golos da formação de Verona.

Com este resultado, o Verona é 9.º, com 27 pontos, e o Crotone ocupa a última posição, com nove.