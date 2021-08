Aos 43 anos de idade, Gianluigi Buffon ainda está aí para as curvas.

A cumprir a pré-época com o Parma, o novo clube, o guarda-redes italiano protagonizou um grande momento no particular frente ao Sassuolo, com uma defesa do outro mundo.

Apesar disso, Buffon não conseguiu evitar a derrota por 3-0 perante a equipa da Serie A.

Veja o grande momento de Buffon: