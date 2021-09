O Sporting de Braga venceu esta sexta-feira o Villarreal, em Espanha, no Estádio de La Ceramica, por 3-2, em jogo de caráter particular, de preparação para o regresso dos clubes à competição oficial, mal terminem os compromissos da seleções.

Os minhotos adiantaram-se no marcador aos sete minutos de jogo, pelo jovem avançado Vitinha, que picou a bola à saída do guarda-redes Asenjo. O segundo golo do jogo foi também dos bracarenses, por Galeno, que entrou pelo lado esquerdo na área e encarou um adversário, rematando rasteiro para o 0-2 no marcador ao minuto 24.

De livre, Paco Alcácer respondeu com uma bola ao poste e o Sporting de Braga ficaria reduzido a dez elementos ainda na primeira parte, ao minuto 32: Fabiano viu o cartão vermelho após o árbitro ter entendido que o lateral-direito travou Danjuma, que se isolava para encarar o guarda-redes Tiago Sá. A expulsão deixou a equipa portuguesa em inferioridade numérica quase uma hora.

Na segunda parte, o Villarreal entrou com eficácia: reduziu a diferença por Moi Gómez ao minuto 51 e, aos 55’, Dani Raba assinou o 2-2.

Mesmo com menos um, o Sporting de Braga chegou ao golo da vitória aos 72 minutos, pelo extremo Iuri Medeiros.

Um jogo que deu já para ver os novos reforços em ação do lado dos bracarenses: o central Diogo Leite foi titular e o médio Chiquinho entrou no decorrer do encontro.

O treinador, Carlos Carvalhal, utilizou de início Tiago Sá na baliza, os defesas Bruno Rodrigues, Raul Silva e Diogo Leite num trio mais recuado, Lucas Mineiro e André Horta mais ao centro do meio-campo, Galeno e Fabiano projetados nas alas e Fábio Martins e Piazon mais perto do jovem avançado Vitinha.