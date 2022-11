A seleção da Croácia venceu a Arábia Saudita por 1-0 no último teste antes do arranque do Mundial 2022.

Em Riade, capital da Arábia Saudita, Kramaric saltou do banco aos 58 minutos para assinar o único golo do jogo, aos 82 minutos.

A seleção da Croácia está no Grupo F juntamente com Marrocos, Canadá e Bélgica: estreia-se no dia 23 de novembro com Marrocos.

A Arábia Saudita foi colocada no Grupo C (Polónia, México e Argentina), entrando em ação no dia 22 diante da Argentina.

O onze inicial da Croácia: