O particular entre Benfica e Rennes no próximo dia 5 no Estádio da Luz vai marcar o reencontro de Romain Salin e Raphinha com Jorge Jesus, com quem os dois jogadores da equipa francesa trabalharam no Sporting.

Em declarações ao site do Rennes, o guarda-redes francês falou sobre a rivalidade entre o antigo clube e Benfica, mas também sobre o que é possível esperar da partida, tendo em conta o que conhece de Jorge Jesus. «Sei o que vamos encontrar. Muita intensidade e um jogo sem tempos mortos. Vamos tentar criar-lhes problemas. Vai ser muito interessante para nós: outra dinâmica e uma diferente cultura», afirmou.

Salin recordou o único dérbi no qual esteve na baliza do Sporting, a 25 de agosto de 2018, jogo no qual os leões empataram na Luz a um golo e o guarda-redes francês acabou por ser um dos melhores em campo. «No fim da época anterior no Sporting tivemos problemas com a direção e os adeptos. Não foi há assim tanto tempo. E havia um dérbi de Lisboa na terceira jornada da época seguinte. Diziam que íamos perder por três ou 4-0. Marcámos primeiro através de um penálti do Nani e eles andaram atrás do resultado até ao fim. Conseguiram marcar graças a João Félix, que marcou aí o primeiro golo como profissional», disse.