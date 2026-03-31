Portugal encerra nesta terça-feira à noite (madrugada de quarta-feira em Portugal continental) o estágio pela América do Norte com um particular em Atlanta com os Estados Unidos.

Para este jogo, a titularidade de José Sá já foi assegurada por Roberto Martínez, mas é expectável que o selecionador nacional promova mais uma revolução do alinhamento inicial, mexendo em todos os setores. Na defesa (provavelmente em todas as posições), no meio-campo, onde Vitinha deverá figurar, e no ataque, eventualmente com a inclusão de Pedro Neto e não só.

A horas de mais um desafio com um dos anfitriões do Mundial 2026, são muitas as dúvidas que persistem, a começar pela disponibilidade de João Neves, que trabalhou condicionado na véspera do jogo. Gonçalo Guedes está condicionado por um toque na partida com os mexicanos e Pedro Gonçalves, outros dos jogadores que não foram utilizados na partida com a seleção dos aztecas (0-0) também não está a 100 por cento, confirmou Martínez.

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Os Estados Unidos, que voltam a jogar em Atlanta depois do desaire pesado com a Bélgica (5-2), certamente quererão deixar outra imagem.

Onze provável dos Estados Unidos: Matt Freese; Joe Scally, Tim Ream, MacKenzie e Antonee Robinson; Tanner Tessmann, Weston McKennie e Giovanni Reyna; Christian Pulisic, Ricardo Pepi e Malik Tillman.