A FIGURA: Shota Fujio

De vilão a herói. Foi Fujio quem fez o penálti, ao minuto 78, que Fábio Vieira converteu com classe. Mas foi também o mesmo Fujio que, ao cair do pano, deu a vitória à equipa nipónica, aproveitando a passividade da defesa lusa. O futebol tem destas coisas.

O MOMENTO: golo da vitória nipónica nos descontos

O jogo parecia encaminhado para o empate ou, até, para uma vitória de Portugal que, diga-se, atacou mais nos minutos finais. Aconteceu o contrário: o Japão marcou, num dos poucos lances de perigo da segunda parte, já aos 90+2, para desilusão dos comandados de Rui Jorge.

OUTROS DESTAQUES

Francisco Conceição: começou no banco, rendeu Tiago Gouveia, que saiu lesionado, e cedo mostrou a sua influência no jogo luso. As melhores oportunidades para Portugal vieram daquele pé esquerdo que sabe bem como tratar uma bola. Teve várias ocasiões para marcar, mas acabou por ser perdulário na hora de decidir.

Nuno Tavares: dividiu, com Francisco Conceição, o lugar de melhor português em campo. Além de ter estado sólido a defender, também foi sempre uma lança apontada ao ataque no lado esquerdo da equipa de Rui Jorge.

Saito: é, a par de Kokubo, guarda-redes do Benfica, o único jogador desta seleção japonesa a atuar na Europa. Vê-lo jogar basta para perceber o porquê. Foi um dos melhores do lado nipónico e teve, ao minuto 31, uma ocasião soberana para marcar, após passar por vários adversários.

Fábio Vieira: entrou e marcou. Teve muita calma na hora de bater o penálti e podia ter coroado a exibição com mais um golo, quando, perto dos 90 minutos, rematou com muito perigo em zona frontal. Se tivesse entrado, seria o segundo de Portugal e, quiçá, o golo da vitória.