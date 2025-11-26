O Maisfutebol tem dez bilhetes duplos para o Moreirense-Famalicão para oferecer aos seus leitores. O jogo, recorde-se, está agendado para o próximo sábado, dia 29 de novembro, a partir das 15.30 horas.

Para concorrer e habilitar-se a ganhar um dos dez bilhetes duplos, só tem de ser um dos dez primeiros leitores a enviar um mail para maisfutebol@mediacapital.pt a manifestar a vontade de ir ao jogo.

Há no entanto um detalhe importante: só contam os mails recebidos a partir do momento em que enviarmos um alerta (por notificação móvel ou por whatsapp) a anunciar o início do passtempo. O que significa que tem de ter as nossas notificações no telemóvel ativas ou então tem de seguir o canal do Maisfutebol no Whatsapp.

Mais de 30 leitores do Maisfutebol já foram à bola de graça esta época. Será que agora é a sua vez?