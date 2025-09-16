Passatempo
Há 2h e 18min
Maisfutebol oferece-lhe bilhetes duplos para o Moreirense-Casa Pia
No úlltimo fim de semana dez leitores foram à bola de graça. Não quer ir também?
No último fim de semana, dez leitores do Maisfutebol foram à bola de graça para ver o Moreirense-Rio Ave. Num sábado à tarde de sol e muito calor. Alguns até nos enviaram fotos.
Talvez agora seja a sua vez.
O nosso jornal está a oferecer cinco bilhetes duplos para o Moreirense-Casa Pia, jogo marcado para sábado, dia 27 de setembro, pelas 15.30 horas.
Para concorrer e habilitar-se a ganhar um dos cinco bilhetes duplos, só tem de seguir o canal do Maisfutebol no whatsapp e responder à pergunta que lá colocámos. É muito fácil.
