O Maisfutebol está a oferecer dez bilhetes duplos para o Moreirense-Estrela da Amadora, jogo agendado para sábado, dia 2 de maio, a partir das 15h30.

Para se habilitar a ganhar um destes dez bilhetes duplos, só tem de enviar um mail para maisfutebol@mediacapital.pt a responder ao seguinte desafio:

Qual foi o resultado do jogo da primeira volta entre estas duas equipas?

Se for um dos dez primeiros a enviar um mail com a resposta certa, vai ao futebol de graça. Muitos leitores do Maisfutebol já o fizeram esta época. Será que agora é a sua vez?