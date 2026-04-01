O Maisfutebol está a oferecer dez bilhetes duplos para o Moreirense-Sp. Braga, jogo agendado para o próximo sábado, dia 4 de abril, a partir das 18 horas.

Para se habilitar a ganhar um destes dez bilhetes duplos, só tem de enviar um mail para maisfutebol@mediacapital.pt a responder ao seguinte desafio:

Quem foi o autor do golo que decidiu o último Moreirense-Sp. Braga para o campeonato?

Se for um dos dez primeiros a enviar um mail com a resposta certa, vai ao futebol de graça. Muitos leitores do Maisfutebol já o fizeram esta época. Será que agora é a sua vez?