O Maisfutebol está a oferecer dez bilhetes duplos para o Moreirense-AVS, jogo agendado para sábado, dia 14 de maio, a partir das 15h30. O que é uma hora excelente para ir à bola.

Para se habilitar a ganhar um destes dez bilhetes duplos, só tem de enviar um mail para maisfutebol@mediacapital.pt a responder ao seguinte desafio:

Que jogador do Moreirense já se sabe que vai para o Sp. Braga na próxima?

Se for um dos dez primeiros a enviar um mail com a resposta certa, vai ao futebol de graça. Aproveite, que é a última jornada da Liga. Será que agora é a sua vez?