PASSATEMPO: ganhe bilhetes para o Moreirense-FC Porto
O Maisfutebol tem duas entradas para o jogo marcada para dia 28 de outubro
O Maisfutebol tem dois bilhetes para o Moreirense-FC Porto para oferecer aos seus leitores. O jogo, recorde-se, está agendado para segunda-feira, dia 28 de outubro, a partir das 20.15 horas.
Para concorrer e habilitar-se a ganhar um dos cinco bilhetes duplos, só tem de seguir o canal do Maisfutebol no whatsapp e responder à pergunta que lá colocámos. É muito fácil.
Nas últimas semanas, 20 leitores do Maisfutebol já foram à bola de graça para ver o Moreirense-Casa Pia e o Moreirense-Rio Ave. Será que agora é a sua vez?
