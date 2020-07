Tal como fazia em campo, Diamantino Miranda "abriu o livro" como convidado do «Zoom à carreira».

A cada pergunta da rubrica do Maisfutebol, o antigo jogador do Benfica e da Seleção percorreu momentos importantes da carreira com um detalhe impressionante.

A prestação não foi perfeita, mas Diamantino mostrou que tem boa memória, e percorreu com orgulho alguns capítulos marcantes do trajeto.

Veja o vídeo associado.