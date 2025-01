A bordo do avião que colidiu com um helicóptero militar e se despenhou no Rio Potomac, em Washington, seguiam, pelo menos, 14 reputados patinadores artísticos.

Entre os 64 passageiros deste voo comercial estavam os russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais de 1994 em patinagem artística em pares. De momento, o casal treinava os novos talentos nos Estados Unidos.

Foi também confirmada a presença de Maxim Naumov, filho de Evgenia e Vadim, e de Inna Volyanskaya, medalhada nos campeonatos russos.

«Estes atletas, treinadores e familiares regressavam do projeto de Desenvolvimento Nacional realizado com os Campeonatos de Patinagem Artística dos EUA em Wichita, Kansas. Estamos desolados com esta tragédia indescritível», escreveu a Federação de Patinagem Artística dos Estados Unidos.

As equipas de resgate não encontraram sobreviventes, apesar do resgate de 18 corpos.