Jéssica Rodrigues bate recorde nacional de 500 metros de patinagem
Atleta lusa falhou, no entanto, mínimos olímpicos por 54 centésimos
Jéssica Rodrigues, patinadora portuguesa, estabeleceu este sábado um novo recorde nacional de 500 metros, durante a segunda etapa da Taça do Mundo de patinagem de velocidade no gelo
Em Calgary, Canadá, a atleta lusa, campeã mundial júnior em 2025, fez um tempo de 40.04 segundos, mas falhou os mínimos olímpicos, para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina2026, por 54 centésimos
Na véspera, Jéssica já tinha batido o recorde nacional dos 1000 metros, com um tempo de 1.19,07 minutos.
No que toca à Taça do Mundo, a competição ainda tem a etapa de Heerenveen (5 a 7 de dezembro) e Hamar (12 a 14 de dezembro).
