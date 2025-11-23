Jéssica Rodrigues, patinadora portuguesa, estabeleceu este sábado um novo recorde nacional de 500 metros, durante a segunda etapa da Taça do Mundo de patinagem de velocidade no gelo

Em Calgary, Canadá, a atleta lusa, campeã mundial júnior em 2025, fez um tempo de 40.04 segundos, mas falhou os mínimos olímpicos, para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina2026, por 54 centésimos

Na véspera, Jéssica já tinha batido o recorde nacional dos 1000 metros, com um tempo de 1.19,07 minutos.

No que toca à Taça do Mundo, a competição ainda tem a etapa de Heerenveen (5 a 7 de dezembro) e Hamar (12 a 14 de dezembro).