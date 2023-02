A Federação de Patinagem de Portugal anunciou esta sexta-feira que suspendeu um árbitro que terá instigado à violência nas redes sociais, na quinta-feira à noite, enquanto decorria o jogo da Taça de Portugal entre Sp. Braga e Benfica.

Além da suspensão do referido árbitro, a federação de patinagem acrescenta «que já foi desencadeado um processo de inquérito junto do Conselho de Disciplina».

«A FPP repudia as declarações e a forma de estar no desporto do referido árbitro. Esta Federação defende os valores da ética e fair play na prática desportiva e tudo fará para assegurar a promoção dos mesmos nas suas competições e junto dos seus agentes desportivos», lê-se ainda no comunicado da FPP.

A federação de patinagem não identificou o árbitro que terá publicado mensagens nas redes sociais, nem o conteúdo das mesmas.

Além da suspensão do referido árbitro, a federação de patinagem acrescenta «que já foi desencadeado um processo de inquérito junto do Conselho de Disciplina».

«A FPP repudia as declarações e a forma de estar no desporto do referido árbitro. Esta Federação defende os valores da ética e fair play na prática desportiva e tudo fará para assegurar a promoção dos mesmos nas suas competições e junto dos seus agentes desportivos», lê-se ainda no comunicado da FPP.

A federação de patinagem não identificou o árbitro que terá publicado mensagens nas redes sociais, nem o conteúdo das mesmas.

O comunicado da FPP na íntegra:

Tendo a Federação de Patinagem de Portugal tomado conhecimento das declarações de um árbitro do quadro nacional de arbitragem de hóquei em patins nas suas redes sociais, o referido árbitro encontra-se desde já suspenso da atividade de arbitragem e já foi desencadeado um processo de inquérito junto do Conselho de Disciplina.

A FPP repudia as declarações e a forma de estar no desporto do referido árbitro.

Esta Federação defende os valores da ética e fair play na prática desportiva e tudo fará para assegurar a promoção dos mesmos nas suas competições e junto dos seus agentes desportivos.