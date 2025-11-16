Patinagem
Patinagem: Jéssica Rodrigues termina em oitavo na Taça do Mundo
Afonso Silva e Miguel Bravo foram 18.º e 19.º respetivamente nos masculinos
Jéssica Rodrigues, patinadora portuguesa, fechou a Taça do Mundo de velocidade no gelo no top-10. Na prova de «mass start» da divisão B, Rodrigues terminou no oitavo lugar depois de conseguir um tempo de 8.57,43 minutos.
Na categoria masculina houve dois portugueses no top-20: Afonso Silva foi 18.º e Miguel Bravo 19.º.
Na próxima semana, o trio português estará em Calgary, no Canadá, para a segunda Taça do Mundo da época. O objetivo será as marcas de qualificação necessárias para os Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina, em 2026.
