Jéssica Rodrigues, patinadora portuguesa, fechou a Taça do Mundo de velocidade no gelo no top-10. Na prova de «mass start» da divisão B, Rodrigues terminou no oitavo lugar depois de conseguir um tempo de 8.57,43 minutos.

Na categoria masculina houve dois portugueses no top-20: Afonso Silva foi 18.º e Miguel Bravo 19.º.

Na próxima semana, o trio português estará em Calgary, no Canadá, para a segunda Taça do Mundo da época. O objetivo será as marcas de qualificação necessárias para os Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina, em 2026.



