Os patinadores de velocidade no gelo Afonso Silva e Miguel Bravo qualificaram-se para as Taças do Mundo absolutas e juntam-se a Jéssica Rodrigues na luta pela qualificação olímpica para os Jogos Milão-Cortina (2026).

Afonso Silva, com 6.38,21 minutos, venceu a Taça de Portugal na prova de cinco quilómetros de patinagem de velocidade no gelo, em Inzell (Alemanha), seguido por Miguel Bravo, que fez 6.39.46 minutos. Os dois patinadores cumpriram o tempo mínimo exigido (6.42,00 minutos).

Nesta competição, Jéssica Rodrigues, de 19 anos, assegurou a presença nas etapas da Taça do Mundo na distância de 1000 metros, estabelecendo um novo recorde nacional absoluto e júnior.

De recordar que, em fevereiro, esta patinadora do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres sagrou-se campeã do Mundo júnior de patinagem de velocidade no gelo, na disciplina de mass start, em Collalbo (Itália), conquistando o primeiro título mundial para Portugal nos desportos de inverno.

Desta forma, os três atletas avançam para as etapas da Taça do Mundo de Salt Lake City (EUA) e Calgary (Canadá), em novembro, que podem valer o passaporte para os Jogos Olímpicos de Inverno.

Jéssica Rodrigues tenta a qualificação nas disciplinas 500 metros, 1000 metros e mass start. Por sua vez, Afonso Silva compete nos 1500 metros, cinco quilómetros e mass start. Por fim, Miguel Bravo compete na mass start.