Jéssica Rodrigues fixou este sábado mais um recorde nacional, desta feita na prova de 500 metros da primeira etapa da Taça do Mundo de patinagem de velocidade no gelo, em Salt Lake City, nos Estados Unidos.

Depois de impor novo máximo nacional nos 1000 metros, na sexta-feira, a patinadora madeirense melhorou o próprio recorde nos 500 metros, completando a prova em 40,38 segundos.

Contudo, e como aconteceu na sexta-feira, ficou a 88 centésimos de garantir o tempo mínimo para o apuramento para os Jogos de Inverno, que se realizam em fevereiro em Milão e Cortina d’Ampezzo.

Em todo o caso, os patinadores portugueses vão contar com mais três oportunidades para o conseguirem nas próximas semanas, nas restantes três etapas da Taça do Mundo, em Calgary, no Canadá (entre 21 e 23 de novembro), em Heerenveen, nos Países Baixos (entre 5 e 7 de dezembro), e em Hamar, na Noruega, de 12 a 14 de dezembro.