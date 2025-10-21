Depois de Rita Azinheira conquistar o Mundial de juniores de patinagem livre, João Pedro Cruz arrecadou a medalha de bronze no quadro masculino. Em Pequim, na tarde desta terça-feira, o atleta terminou com a pontuação 219.73 no somatório das duas provas (programas curto e longo).

Formado no Artwheels Clube de Patinagem do Sul – em Almada – o jovem português competiu sob luto, pela morte do pai.

 

RELACIONADOS
Patinagem Artística: Rita Azinheira sagra-se campeã do mundo de juniores
Automobilismo: Félix da Costa corre pela Alpine no Mundial de Resistência 2026
Taça: 4.ª eliminatória com jogos inéditos e reencontros de outro século