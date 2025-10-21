Rita Azinheira sagrou-se, na manhã desta terça-feira, campeã do mundo de juniores de patinagem livre, no Mundial que decorre em Pequim. Depois de se sagrar campeã da Europa em setembro, Rita Azinheira arrecadou o ouro mundial graças à pontuação de 182.38, no somatório das duas provas (programas curto e longo).

«São sentimentos incríveis, foi toda uma vida a trabalhar para chegar ao campeonato mais importante e conseguir mostrar tudo aquilo que trabalhei. A Rita pequenina está sem dúvida, muito orgulhosa. Quero agradecer à minha família, aos meus treinadores e a todos que me apoiam. Agora vou continuar a trabalhar para os próximos desafios», disse aos meios da Federação Portuguesa de Patinagem.

Natural de Colares, em Sintra, Rita Azinheira é produto da formação da Sociedade Recreativa Várzea de Sintra. Tudo começou em 2013, quando a atleta tinha 5 anos.