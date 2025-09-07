Rita Azinheira arrecadou a medalha de ouro na prova de patinagem livre júnior do campeonato da Europa. O compatriota Martim Rodrigues conquistou a prata no escalão masculino.

A atleta portuguesa somou 183.69 pontos no total do programa curto e longo.

«Olho para esta medalha de ouro e vejo muito mais do que uma conquista desportiva: vejo as horas de treino, os momentos de sacrifício, as dúvidas que ultrapassei e a confiança que nunca deixei morrer. Este capítulo representa a força da equipa, o apoio da minha família e dos meus amigos, e a paixão que me move todos os dias, e é a prova de que quando damos tudo de nós, os sonhos tornam-se realidade», partilhou.

No que toca a Martim Rodrigues, o atleta fez 183.81 pontos.