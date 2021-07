A atleta portuguesa Patrícia Mamona apontou esta sexta-feira, à partida para Tóquio, para um novo recorde nacional do triplo salto, que lhe permita melhorar o sexto lugar obtido nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

«Tenho de focar-me na qualificação. Obviamente que o meu objetivo é muito mais do que a qualificação, quero ir à final, fazer melhor que o sexto lugar e fazer um novo recorde nacional, mas tenho de pensar que o mais importante neste momento é qualificar-me, que é a parte mais difícil», afirmou, no aeroporto de Lisboa.

Naquela que vai ser a sua terceira participação em olimpíadas, Patrícia Mamona notou que a medalha de ouro conseguida já em 2021 nos Campeonatos da Europa em pista coberta aumenta a confiança, mas é preciso «meter o relógio a zero».

«Não é o Campeonato da Europa ou este título que vai dar-me a garantia para a qualificação. Tenho mesmo de fazer o meu trabalho e qualificar-me», apontou Mamona, que bateu o seu próprio recorde nacional, fixado agora em 14,66 metros, na última semana, no Mónaco, no ‘meeting’ da Liga Diamante, prova na qual terminou no terceiro posto.

A atleta do Sporting, de 32 anos, disse ainda que «as emoções podem jogar a favor ou contra muitas atletas» e que «gosta de trabalhar com pressão». «Normalmente é nesses momentos que faço grandes marcas e saio da minha zona de conforto, espero que seja agora em Tóquio, pois já há cinco anos que ando a trabalhar para isto», expressou.

Mamona é um de 92 nomes de Portugal em Tóquio, nos Jogos Olímpicos que decorrem de 23 de julho a 8 de agosto.