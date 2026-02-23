A 22.ª edição da Corrida Mimosa Dia do Pai realiza-se no dia 15 de março de 2026, com partida e chegada no Queimódromo, no Parque da Cidade do Porto. Organizada pela Runporto, a prova é já uma referência no calendário desportivo da região Norte, reunindo atletas, famílias e participantes de todas as idades numa manhã marcada pelo desporto, convívio e emoção.

Mais do que uma corrida, este é um evento que transforma o Dia do Pai numa experiência partilhada, ao ar livre, num dos espaços mais emblemáticos da cidade.

Três provas para correr, caminhar e celebrar juntos

O programa integra três formatos, pensados para envolver toda a família:

Corrida competitiva de 10 km , para quem procura desafio e superação;

, para quem procura desafio e superação; Caminhada de 5 km, aberta a todas as idades e sem caráter competitivo;

Kids Race, destinada a crianças até aos 12 anos, no mesmo percurso da caminhada.

O conceito é simples e poderoso: permitir que pais, filhos e amigos participem lado a lado, reforçando o espírito inclusivo e intergeracional que define a Corrida Mimosa Dia do Pai.

Inscrições já abertas: garanta o seu lugar na linha de partida

As inscrições para a Corrida Mimosa Dia do Pai 2026 já se encontram disponíveis no site oficial da Runporto e podem ser feitas até ao próximo dia 10 de março. Tradicionalmente muito procurado, o evento costuma esgotar vagas, pelo que a inscrição antecipada é recomendada.

Ao inscrever-se, cada participante garante o seu dorsal, kit oficial e o acesso a uma organização reconhecida pela qualidade e segurança. Mais do que assegurar presença numa prova, trata-se de reservar um momento único de partilha em família.

Seja para competir nos 10 km, caminhar tranquilamente nos 5 km ou incentivar os mais novos na Kids Race, esta é uma oportunidade para celebrar o Dia do Pai de forma ativa e memorável.

Mais do que desporto: memórias que ficam para sempre

A Corrida Mimosa Dia do Pai destaca-se pelo seu caráter festivo e emocional. Correr de mão dada, cruzar a meta juntos ou simplesmente partilhar o percurso cria memórias que ultrapassam o próprio dia.

Num contexto em que o tempo em família é cada vez mais valorizado, esta iniciativa promove hábitos de vida saudáveis e reforça laços afetivos. Participar é celebrar o exemplo, a cumplicidade e a presença — valores que se constroem passo a passo.

A 15 de março de 2026, o convite é claro: inscreva-se, traga o seu pai ou os seus filhos e celebre o Dia do Pai em movimento, no Porto.