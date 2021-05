Quem ama futebol nunca se cansa. Vê e revê todos os lances. E se puder ver e rever todos os lances de diferentes ângulos e ao mesmo tempo que ainda recebe informação sobre os jogadores envolvidos? É o 5G a levar o futebol a outro nível.

Foi justamente isto que aconteceu a 6 de maio, com o jogo entre o SL Benfica e o FC Porto, que acabou com um empate a uma bola, mas que fica para a história como o primeiro jogo em Portugal onde a tecnologia 5G NOS esteve presente. O teste à nova rede permitiu às equipas, dirigentes e profissionais presentes no estádio sentirem o início da transformação do 5G no futebol. E permitiu aos adeptos verem o jogo como nunca o tinham visto, como, por exemplo, ver a repetição, noutro ângulo, do golo do Everton pelo Benfica e do Uribe pelo Porto.

Todos os ângulos que pode imaginar

Além das tradicionais 18 câmaras usadas em transmissões de jogos da BTV, estiveram “em campo” mais sete câmaras com tecnologia 5G. Duas destas câmaras estavam presas na rede de cada baliza, duas no túnel para os balneários, duas nos bancos de suplentes e equipa técnica do Benfica e do Porto, e uma tactical cam num passadiço do topo do estádio - um local onde nunca seria possível estar um operador de imagem. “Conseguimos estar em todo o lado, estar onde antes não podíamos estar”, explicou Tiago Brochado, realizador da BTV responsável pela transmissão do clássico. “Graças ao 5G, foi possível, por exemplo, termos uma câmara na rede de trás da baliza, um local até agora inacessível”, conta.

Além disso, a possibilidade de fazer tudo sem fios, sem estruturas pesadas, também vai traduzir-se numa grande diferença: “É chegar, deixar a câmara e vir embora”, resume o realizador da BTV. A montagem de todas as câmaras e cabos antes de um jogo “demora um dia inteiro ou mais”, explica, e isso com várias pessoas a trabalhar. Quando for possível fazer uma transmissão sem cabos, apenas com a rede móvel 5G, “são apenas umas horas”. Tiago Brochado lembra que terá sempre “a responsabilidade de transmitir um bom jogo”, mas está muito entusiasmado com o 5G, e já só espera “que a tecnologia cresça mais”. Porque trabalhar com mais câmaras, melhor imagem e sem cabos ou estruturas pesadas, “é um mundo perfeito”.

Velocidade e qualidade de mãos dadas

Além da possibilidade de ver repetições de vários ângulos, tanto a velocidade do 5G como a latência mínima permitiram ainda, neste primeiro teste no estádio do Sport Lisboa e Benfica, fazer streaming de alta qualidade e partilhar a emoção deste jogo histórico. E quando o estádio voltar a estar cheio, com mais de 65 mil adeptos a vibrar e a gritar pelo seu clube, essa mesma velocidade 10 vezes superior está garantida pela NOS, e todos os conteúdos estarão acessíveis de forma imediata: estatísticas em tempo real, experiências imersivas como a realidade virtual.

Com a NOS, estes dois clubes históricos do futebol português e a Benfica TV já fizeram o que ninguém fez, e em breve, com o 5G da NOS, todos nós vamos poder fazer também.