A Invicta vai acolher mais uma vez a EDP Maratona do Porto, que este ano celebra a sua 20ª edição. Marcada para 3 de novembro de 2024, promete ser um marco para os apaixonados por corrida e por desporto em geral. São esperados atletas de mais de 75 nacionalidades, que irão encher as ruas do Porto e Matosinhos de energia e vitalidade.

Um percurso atualizado com vista incrível

A partida das três provas - Maratona, APO Corrida dos Ossos Saudáveis e 6K– está marcada para as 8h da manhã junto ao Sea Life Porto, com uma vista espetacular sobre o mar. O percurso foi ajustado devido às obras de construção da nova ponte Ferreirinha, uma importante ligação entre o Campo Alegre e a Arrábida, mas mantém o encanto, passando pelas deslumbrantes margens do Rio Douro e pela zona ribeirinha de Matosinhos e Leça da Palmeira. A nova ligação contribuirá para a mobilidade sustentável da região.

Corrida dos Ossos Saudáveis: A tradição dos 10 km está de volta

Uma das provas mais queridas do público, a Corrida dos Ossos Saudáveis, voltará a ter 10 km, mantendo a tradição de edições anteriores. Este percurso mais curto é ideal para quem quer desafiar os seus limites sem enfrentar os 42 km da maratona completa e promete, mais uma vez, ser um dos grandes atrativos do evento.

Maratona do Porto: Uma competição reconhecida mundialmente

A EDP Maratona do Porto integra o calendário de competições da World Athletics, o que significa que os resultados serão reconhecidos pela organização para fins de rankings e qualificações para campeonatos internacionais. Além disso, a prova é uma oportunidade única para atletas que procuram bater recordes, tanto pela estrutura do percurso quanto pelo cenário inspirador ao longo do rio Douro e das praias de Matosinhos.

Para participar

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site oficial da prova: www.maratonadoporto.com. O prazo limite para se inscrever é 29 de outubro ou até que se atinja o limite de vagas. Não perca a oportunidade de fazer parte deste evento icónico, que atrai atletas amadores e profissionais de todo o mundo.

Seja qual for o seu nível de experiência, a EDP Maratona do Porto oferece uma oportunidade imperdível para testar a sua resistência e desfrutar de uma experiência única nas ruas históricas e modernas do Porto e Matosinhos. Além disso, a prova proporciona uma atmosfera vibrante, repleta de espírito desportivo e companheirismo entre corredores de diversas culturas e nacionalidades.

A 20ª edição da EDP Maratona do Porto está a aproximar-se e com tantas razões para participar — desde o percurso deslumbrante até ao reconhecimento internacional —, é o evento ideal para os apaixonados pela corrida. Inscreva-se, prepare-se e junte-se a corredores de todo o mundo para celebrar esta importante marca do desporto português. Faça parte desta celebração desportiva global!